Медики отобрали образцы у 237 пассажиров и членов экипажа. У 10 из них результат тестирования на коронавирус 2019-nCoV оказались положительными.
«Граждан Украины среди указанных десяти подтвержденных случаев нет», — говорится в сообщении.
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Лайнер совершает рейс без захода в порты Украины.
По данным ВОЗ на 6 февраля, общее количество заболевших превысило 24, 5 тысячи человек, за пределами КНР зафиксировали 191 случай. Эпидемия унесла жизни 565 человек.