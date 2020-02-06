Никто из 25 украинских пассажиров заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess не заболел короновирусом. Об этом 6 февраля сообщает Министерство здравоохранения Украины

Медики отобрали образцы у 237 пассажиров и членов экипажа. У 10 из них результат тестирования на коронавирус 2019-nCoV оказались положительными.

«Граждан Украины среди указанных десяти подтвержденных случаев нет», — говорится в сообщении.

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Хватит не всем. Медики рассказали, сколько украинцев смогут проверить на коронавирус © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

По данным ВОЗ на 6 февраля, общее количество заболевших превысило 24, 5 тысячи человек, за пределами КНР зафиксировали 191 случай. Эпидемия унесла жизни 565 человек.