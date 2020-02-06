Верховная Рада Украины ратифицировала с Литвой соглашение о трудовой миграции. Об этом сообщается на сайте агентства Sputnik-Литва в четверг, 6 февраля

Вильнюс может увеличить военную помощь Киеву © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

В прошлом году в Литву въехали 40,1 тыс. человек. При этом большинство приехавших — это украинцы, белорусы и русские.

Агентство приводит мнение эксперта Алексея Ильяшевича, который сообщил, что в долгосрочной перспективе «даже» украинцы не смогут изменить демографическую ситуацию в Литве.

Он обосновывает это тем, что с нового года Германия упростила трудоустройство для граждан стран, не входящих в ЕС. Эксперт предположил, что многие из украинских граждан, работающих в Польше и Литве, переедут в Германию в поисках более высокой зарплаты.