Договор вступает в силу с момента получения последнего письменного уведомления, с помощью которого стороны уведомляют друг друга о завершении всех необходимых процедур. В декабре 2018 года Вильнюс и Киев заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции.
В прошлом году в Литву въехали 40,1 тыс. человек. При этом большинство приехавших — это украинцы, белорусы и русские.
Агентство приводит мнение эксперта Алексея Ильяшевича, который сообщил, что в долгосрочной перспективе «даже» украинцы не смогут изменить демографическую ситуацию в Литве.
Он обосновывает это тем, что с нового года Германия упростила трудоустройство для граждан стран, не входящих в ЕС. Эксперт предположил, что многие из украинских граждан, работающих в Польше и Литве, переедут в Германию в поисках более высокой зарплаты.