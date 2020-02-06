Проведенная командой министра Кабинета министров Украины Дмитрием Дубилетом электронная перепись населения не содержит точных данных. Об этом в интервью «Зеркалу недели» 6 февраля рассказала постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Дафина Герчева

Демограф: Украине необходима классическая перепись населения © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Надеюсь, однажды это станет возможным. Но не сейчас», — заявила она.

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Герчева отметила, что уже не раз в беседах с украинским премьер-министром Алексеем Гончаруком поднимали вопрос о необходимости проведения полноценной переписи, а также обращали внимание на то, что оценка количества населения, проведенная командой министра Дубилета за счет вытяжки данных из реестра, не содержит точных данных.

Ранее Кабмин заказал специалистам оценить количество населения в Украине по трем методам с помощью различных электронных баз данных. Выяснилось, что в стране осталось 37 с небольшим миллионов граждан.