По ее словам, скандинавские страны намного опережают Украину в плане институционального развития, законодательной базы и доверия к государственным институтам. Украина же пока находится не на том уровне развития, чтобы апеллировать к таким инструментам.
«Надеюсь, однажды это станет возможным. Но не сейчас», — заявила она.
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Герчева отметила, что уже не раз в беседах с украинским премьер-министром Алексеем Гончаруком поднимали вопрос о необходимости проведения полноценной переписи, а также обращали внимание на то, что оценка количества населения, проведенная командой министра Дубилета за счет вытяжки данных из реестра, не содержит точных данных.
Ранее Кабмин заказал специалистам оценить количество населения в Украине по трем методам с помощью различных электронных баз данных. Выяснилось, что в стране осталось 37 с небольшим миллионов граждан.