Делегация концерна «Белнефтехим» провела в Казахстане переговоры о поставках нефти белорусской стороне. Об этом сообщили РИА Новости в четверг, 5 февраля, в пресс-службе министерства энергетики Казахстана

«Сегодня прошла встреча представителей концерна "Белнефтехим" с представителями казахстанских компаний. На встрече также присутствовал вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов. Встреча носит рабочий характер», — говорится в сообщении.

Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам – Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Игорь Ляшенко сообщил, что соглашение с Казахстаном в сфере поставок нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности и будет подписано «в самое ближайшее время».

Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти, что позволит максимально приблизить ее к стоимости российского сырья. Белорусская сторона рассчитывает на поставки трубопроводным транспортом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее своим указом уполномочил правительство республики на переговоры с Казахстаном относительно проекта соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов и на его подписание. Минэнерго Казахстана сообщило, что организует встречи белорусской стороны с казахстанскими поставщиками нефти.