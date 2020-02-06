Служба безопасности Украины считает, что журналисты телеканала «1+1» спешат с выводами, заявляя о незаконных обысках и выемках техники. Об этом 6 февраля служба сообщает в Facebook

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Следственные действия никак не повлияли на работу журналистов, а обыски провели на основании решения судьи, который признал, что для этого были достаточные основания, отметили в спецслужбе.

«Это не означает, что журналисты лично делали записи. При этом они могли быть привлечены к этому делу», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что у сотрудников массмедиа изъяли компьютеры для более детального изучения и проведения необходимых экспертиз, в частности, обнаружения уничтоженной информации.