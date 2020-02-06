На видео видно, как нардеп переписывается в мессенджере с абонентом по имени Яна и между делом комментирует внешний вид Тимошенко, предположив, что она прибегла к услугам пластического хирурга.
«А у нас тут Юлия Владимировна со свежей пластикой. Хороша», — написал Кабанов.
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Тем временем Тимошенко за трибуной говорила о законопроекте о снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель, окончательное чтение по которому должно состояться в четверг, 6 февраля.