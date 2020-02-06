Депутат от фракции «Слуги народа» Александр Кабанов попался на переписке во время заседания Верховной Рады, в которой он обсуждал внешность лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале TK Media 5 февраля

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