Приезд Помпео, продолжил эксперт, фактически состоялся в ответ на предложение белорусского лидера Александра Лукашенко поиграть в некую игру между двумя известными державами.
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«Такое предложение в свое время было воспринято и со стороны господина Януковича. Но только до тех пор, пока Янукович не решил играть в этой игре в свою игру. И он получил соответствующий ответ», — подчеркнул Жарихин.
Вопрос нефти, добавил политолог, это показатель того принципиального противоречия, которое возникло между Минском и Москвой: одни понимают, что энергоресурсы имеют не только денежное, но и политическое выражение, а другие считают, что без политического выражения стоимости энергоресурсов можно обойтись.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру