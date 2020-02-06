Пример Украины показал, что вмешиваться во внутреннюю политику США и других великих держав может быть очень опасно. Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин 6 февраля на пресс-конференции в Москве, комментируя визит госсекретаря в Минск

Пресс-конференция «Итоги турне Помпео в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент». Онлайн ©

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«Такое предложение в свое время было воспринято и со стороны господина Януковича. Но только до тех пор, пока Янукович не решил играть в этой игре в свою игру. И он получил соответствующий ответ», — подчеркнул Жарихин.

Вопрос нефти, добавил политолог, это показатель того принципиального противоречия, которое возникло между Минском и Москвой: одни понимают, что энергоресурсы имеют не только денежное, но и политическое выражение, а другие считают, что без политического выражения стоимости энергоресурсов можно обойтись.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру