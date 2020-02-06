Очередная попытка президента Белоруссии надавить на Россию в вопросе цен на нефть закончится, как всегда, громко распиаренной поставкой небольших объемов энергоносителей, рассказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру

Ранее госсекретарь США Майк Помпео пообещал полностью обеспечить Белоруссию нефтью и газом. Это заявление прозвучало на фоне разногласий Москвы и Минска по поставкам энергоносителей.

«Я думаю, что на самом деле будет как всегда — какая-то шумная поставка… Вы знаете, это в стиле Лукашенко: организовать пробную поставку и раздуть это до небес. Вот едет нефть из Норвегии, а до этого была нефть из Венесуэлы, из Ирана, из Азербайджана», — отметил Симонов.

Лукашенко после Помпео. Поразительная многовекторность и эквилибристика © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В то же время эксперт уверен, что Лукашенко не удастся ничего «выбить» у России таким маневром.

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