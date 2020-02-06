Ранее госсекретарь США Майк Помпео пообещал полностью обеспечить Белоруссию нефтью и газом. Это заявление прозвучало на фоне разногласий Москвы и Минска по поставкам энергоносителей.
«Я думаю, что на самом деле будет как всегда — какая-то шумная поставка… Вы знаете, это в стиле Лукашенко: организовать пробную поставку и раздуть это до небес. Вот едет нефть из Норвегии, а до этого была нефть из Венесуэлы, из Ирана, из Азербайджана», — отметил Симонов.
По его словам, белорусские власти «умеют такой шум создавать, поэтому может быть приедет какой-нибудь танкер в Литву, будет из Литвы разгружаться».
В то же время эксперт уверен, что Лукашенко не удастся ничего «выбить» у России таким маневром.
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