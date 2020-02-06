Украинская сторона хотела бы снова стать неважным для США фактором, но Вашингтон не прекратит использовать ее в своих целях. Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин 6 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Итоги турне Помпео в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент». Онлайн © Telegram-канале Украина.ру

«Я понимаю, что Украине после того, как она вляпалась во внутреннюю политику США, хотелось бы уйти на периферию. Но не получится. Ее уже используют по полной. Такие люди, как бывший мэр Нью-Йорка Джулиани от нее не отвяжутся», — категоричен эксперт.

Политолог также обратил внимание, что украинская сторона по-прежнему отказывается выполнять «домашнее задание» от стран нормандской четверки в вопросе урегулирования донбасского конфликта, а президент Владимир Зеленский открыто просит Вашингтон назначить «смотрящего» для Украины.

При этом госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Киев намекнул украинскому руководству, что если они будут хотя бы подумывать о сотрудничестве с демократами, им придется выбирать нового президента, подытожил Жарихин.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру