Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко повредила до крови палец на руке во время блокирования президиума Верховной Рады Украины, передает интернет-издание «Левый берег» 6 февраля

Тимошенко заняла место Разумкова в Раде, чем спровоцировала потасовку между нардепами — видео © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Тимошенко во время блокирования президиума против принятия закона о рынке земли оторвала провода у главного микрофона на месте спикера Дмитрия Разумкова… В результате этого Тимошенко повредила себе большой палец до крови», — говорится в сообщении.

Издание также опубликовало фотографию, на которой видно поврежденный большой палец на левой руке, и снимок, на котором Тимошенко заклеила его пластырем.

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Тем временем глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что Тимошенко должна компенсировать нанесенный ущерб.

«За нанесение ущерба государственному имуществу Тимошенко теперь обязана будет возместить материальный ущерб… В противном случае ее ждет уголовная ответственность. Я буду настаивать на том, чтобы она такой ущерб возместила», — цитирует издание слова Арахамии.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. Международный валютный фонд ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет.

В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу — ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.