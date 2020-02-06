В четверг, 6 февраля, парламент Украины приступил к рассмотрению во втором чтении законопроекта о рынке земли. Во время перерыва Тимошенко зашла в президиум Рады и заняла место спикера, чтобы заблокировать работу парламента, что привело к потасовке между депутатами «Батькивщины» и «Слуги народа».
«Тимошенко во время блокирования президиума против принятия закона о рынке земли оторвала провода у главного микрофона на месте спикера Дмитрия Разумкова… В результате этого Тимошенко повредила себе большой палец до крови», — говорится в сообщении.
Издание также опубликовало фотографию, на которой видно поврежденный большой палец на левой руке, и снимок, на котором Тимошенко заклеила его пластырем.
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Тем временем глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что Тимошенко должна компенсировать нанесенный ущерб.
«За нанесение ущерба государственному имуществу Тимошенко теперь обязана будет возместить материальный ущерб… В противном случае ее ждет уголовная ответственность. Я буду настаивать на том, чтобы она такой ущерб возместила», — цитирует издание слова Арахамии.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. Международный валютный фонд ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет.
В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу — ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.