Молодежь находит любовь на государственных мероприятиях — так называемых маршировках, заявил заместитель министра культуры Таджикистана Обид Назариён на пресс-конференции. Об этом пишет Sputnik-Таджикистан в четверг, 6 февраля

Назариён рассказал, что недавно двое молодых людей выразили благодарность Минкультуры Таджикистана за то, что они нашли друг друга на маршировке и создали семью.

Напавшими на погранзаставу в Таджикистане оказались боевики ИГ* © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Поверьте, молодежь приходит добровольно. Она хочет принимать участие в мероприятиях. Мы всегда говорим студентам, что участие в маршировках является добровольным», — сказал он.

По его словам, до сих пор ни один участник не выразил недовольства госмероприятиями, напротив, обычно высказывают благодарность.

«Скажу из собственного опыта, я принимаю участие в маршировках со студентами и до сих пор никогда не слышал неприятных слов или недовольства в адрес государства. Наоборот, молодые люди приходят к нам и спрашивают, когда начнутся маршировки, чтобы участвовать в них», — сказал Назариён.

Молодые люди в национальной одежде или специальных праздничных костюмах проходят под музыку по центральным улицам города, держа в руках флаги Таджикистана или другие праздничные атрибуты.

Количество привлекаемых к маршировкам студентов может достигать 50-60 тысяч человек. Так, во время праздничного карнавала по случаю Навруза по центру Душанбе прошло почти 30 тысяч жителей.