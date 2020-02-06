Он напомнил, что объединение ведомств сэкономит расходы государственного бюджета. Однако, сказал эксперт, при увольнении работников из упраздненных структур, казна, напротив, испытала еще большую финансовую нагрузку.

Социологи успокаивают: Миф о Зеленском продолжает работать
Социологи успокаивают: Миф о Зеленском продолжает работать
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«Всем увольняемым необходимо было выплатить пособия по увольнению. Соответственно, если министерства снова будут разъединять, половину сотрудников надо будет уволить. Государство вновь будет выплачивать денежные компенсации», — считает правовед.

В январе Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил о необходимости разделить такие министерства, как: Минэкономразвития; Министерство культуры, молодежи и спорта; Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.