Объединенные недавно министерства президент Украины Владимир Зеленский предложил вновь разделить. Это решение неверное, так как многих чиновников нужно будет уволить и выплатить им компенсацию. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал юрист Денис Бондарь

Он напомнил, что объединение ведомств сэкономит расходы государственного бюджета. Однако, сказал эксперт, при увольнении работников из упраздненных структур, казна, напротив, испытала еще большую финансовую нагрузку. Социологи успокаивают: Миф о Зеленском продолжает работать © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Всем увольняемым необходимо было выплатить пособия по увольнению. Соответственно, если министерства снова будут разъединять, половину сотрудников надо будет уволить. Государство вновь будет выплачивать денежные компенсации», — считает правовед.

В январе Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил о необходимости разделить такие министерства, как: Минэкономразвития; Министерство культуры, молодежи и спорта; Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.