Во время визита госсекретаря США Майкла Помпео в Киев украинской стороне было четко заявлено о том, что Вашингтон ценит ее исключительно за антироссийскую позицию. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев 6 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Итоги турне Помпео в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент». Онлайн © Telegram-канале Украина.ру

«Ее антироссийская позиция больше всего ценится в Вашингтоне, и относительно этого американская дипломатия будет судить о том, как относиться к новому президенту и тем процессам, которые происходят на Украине», — пояснил эксперт.

По его мнению, Помпео также дал понять американской стороне, что она не должна серьезно относиться к нормандским переговорам, эту проблему нужно как-то решать и что конфликт в Донбассе может остаться в замороженном состоянии.

«Ну, разведете войска. Ну, немножечко будет перемирие. Все. Этого достаточно. Больше никаких шагов по нормализации отношений, по тому, чтобы каким-то образом допускать компромиссы с Россией, — не будет», — подчеркнул Васильев.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.