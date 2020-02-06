Несмотря на заблокированную трибуну и части президиума спикера, Рада перешла к рассмотрению законопроекту «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».
Депутаты озвучивают свои правки с места.Между первым и вторым чтением в него внесли 4018 поправок. Комитет поддержал только девять из них. После рассмотрения нескольких правок вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что закрывает утреннее заседание по просьбе фракции «Слуга народа».