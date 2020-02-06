«Имеется в виду обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — говорится на сайте.
Ранее Лукашенко заявил, что собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 7 февраля, назвав предстоящую встречу «моментом истины».
Лукашенко 6 февраля собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором обсуждалось преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.