Визит госсекретаря США Майкла Помпео в страны бывшего СССР был важен с точки зрения внутриполитической ситуации в Америке. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев 6 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Итоги турне Помпео в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент». Онлайн © Telegram-канале Украина.ру

Администрация Дональда Трампа, продолжил эксперт, уже понимала, что процесс импичмента идет к концу, американский лидер выйдет сухим из воды, а у администрации будут развязаны руки для того, чтобы развивать какие-то внешнеполитические инициативы.

«Этот вопрос очень важный. Трамп находился под давлением сначала комиссии Мюллера, потом процесс импичмента, спровоцированный в том числе его спонтанным решением вывести войска из Сирии. Все это показывает, что внутриполитическое давление сковывало эту инициативу», — пояснил Васильев.

Администрация президента, пояснил американист, всегда была вынуждена смотреть на то, каким образом ее шаги отразятся на позициях различных сил, которые противостоят Трампу, а Вашингтон всегда выступал единым фронтом.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру