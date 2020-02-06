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Администрация Дональда Трампа, продолжил эксперт, уже понимала, что процесс импичмента идет к концу, американский лидер выйдет сухим из воды, а у администрации будут развязаны руки для того, чтобы развивать какие-то внешнеполитические инициативы.
«Этот вопрос очень важный. Трамп находился под давлением сначала комиссии Мюллера, потом процесс импичмента, спровоцированный в том числе его спонтанным решением вывести войска из Сирии. Все это показывает, что внутриполитическое давление сковывало эту инициативу», — пояснил Васильев.
Администрация президента, пояснил американист, всегда была вынуждена смотреть на то, каким образом ее шаги отразятся на позициях различных сил, которые противостоят Трампу, а Вашингтон всегда выступал единым фронтом.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру