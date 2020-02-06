«Хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьюторов масок, они продавали запасы в Китай. В связи с чем правительством введен запрет на экспорт», — заявил Ахметшарип.

Российская журналистка: Паникой вокруг коронавируса США хотят притормозить Китай
Российская журналистка: Паникой вокруг коронавируса США хотят притормозить Китай
© РИА Новости, Анна Раткогло | Перейти в фотобанк
Он также отметил, что министерство прорабатывает вопрос закупки масок у иностранных производителей в связи с тем, что отечественные не могут обеспечить растущий запрос населения.

Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegrm-канале Украина.ру

Вспышка коронавируса 2019-nCov была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 28 тысяч человек: 564 человека скончались, 1153 — выздоровели.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.