«Хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьюторов масок, они продавали запасы в Китай. В связи с чем правительством введен запрет на экспорт», — заявил Ахметшарип.
Он также отметил, что министерство прорабатывает вопрос закупки масок у иностранных производителей в связи с тем, что отечественные не могут обеспечить растущий запрос населения.
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Вспышка коронавируса 2019-nCov была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 28 тысяч человек: 564 человека скончались, 1153 — выздоровели.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.