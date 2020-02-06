Казахстан ввел запрет на экспорт медицинских масок из-за активного распространения коронавируса 2019-nCov. Об этом в четверг, 6 февраля, заявил официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип

«Хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьюторов масок, они продавали запасы в Китай. В связи с чем правительством введен запрет на экспорт», — заявил Ахметшарип.

Российская журналистка: Паникой вокруг коронавируса США хотят притормозить Китай © РИА Новости, Анна Раткогло | Перейти в фотобанк

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Вспышка коронавируса 2019-nCov была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 28 тысяч человек: 564 человека скончались, 1153 — выздоровели.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.