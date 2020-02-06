Белоруссия намерена укреплять сотрудничество с Россией, но «не будет зацикливаться на одном направлении», заявил журналистам в Софии министр иностранных дел страны Владимир Макей. Об этом пишет агентство Sputnik-Белоруссия в четверг, 6 февраля

Макей находится в Болгарии с первым в истории двусторонних отношений официальным визитом. По его словам, Белоруссия намерена двигаться в том направлении, которое будет соответствовать ее национальным интересам.

Макей рассказал, когда Белоруссия назначит посла в США © Santa Fe Relocation Services / flickr заявил Макей.

При этом он заметил, что у Белоруссии исторически сложились хорошие отношения с «большим восточным соседом».

«Мы намерены и дальше укреплять всестороннее сотрудничество с Россией. Но это не значит, что мы должны зацикливаться только на одном направлении», — приводит слова главы МИД агентство.

Макей заметил, что зависимость только от одного направления губительна для таких стран, как Белоруссия, особенно в период мировых экономических и финансовых кризисов.