«Есть стремление с белорусской стороны напугать Москву. Соединенные Штаты, естественно, подыгрывают, потому что они в этом
заинтересованы. Белоруссия сама открывает двери, рассчитывая напугать Путина, — ну и отлично. Вон, Помпео сказал, что сейчас посольство возвращаем американское», — отметил Симонов.
По его словам, никаких поставок нефти из США по демпинговым ценам не будет, поскольку продавать 18 млн тонн нефти, которые потребляет Белоруссия ежегодно, себе в убыток американский бизнес не станет.
«Ну а если Белоруссия из принципа собирается у них покупать, то пусть ищет тогда деньги, около $1,4 млрд в год», — заключил Симонов.
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