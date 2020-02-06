Заявляя о сближении с США, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает напугать президента России Владимира Путина, однако эта игра может дорого обойтись Минску, сказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру

«Есть стремление с белорусской стороны напугать Москву. Соединенные Штаты, естественно, подыгрывают, потому что они в этом

заинтересованы. Белоруссия сама открывает двери, рассчитывая напугать Путина, — ну и отлично. Вон, Помпео сказал, что сейчас посольство возвращаем американское», — отметил Симонов.

«Ну а если Белоруссия из принципа собирается у них покупать, то пусть ищет тогда деньги, около $1,4 млрд в год», — заключил Симонов.

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