Наметившийся раскол в пропрезидентской партии «Слуга народа» может привести к тому, что депутаты не проголосуют за открытие рынка земли на Украине во втором чтении. Об этом политический эксперт Денис Гороховский сказал в комментарии изданию Украина.ру 6 февраля

«Мать и землю не продают!»: тысячи украинцев бастуют под Радой против открытия рынка земли © Скриншот из видео Украина.ру Игоря Коломойского. Как сообщили в ведомстве, обыск прошел в рамках расследования дела о прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

По мнению Гороховского, это связано с попыткой т.н. группы Сороса надавить на группу Коломойского внутри партии «Слуга народа», в которой уже очевидно открытое противостояние.

При этом он не исключил, что этот раскол может повлиять на голосование по законопроекту о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Больше новостей о рынке земли на Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Один из депутатов партии "Слуга народа", который в первом чтении поддерживал этот закон, написал у себя в Telegram-канале о том, что сегодня он голосовать не будет. Соответственно, мы уже можем говорить о том, что не все депутаты, которые поддержали в первом чтении, поддержат во втором. И вполне вероятно, что голосование сегодня будет провалено», — отметил эксперт.

В четверг, 6 февраля, парламент должен рассмотреть спорный законопроект об открытии рынка земли.