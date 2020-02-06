Накануне, 5 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обыском на телеканал «1+1» Игоря Коломойского. Как сообщили в ведомстве, обыск прошел в рамках расследования дела о прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
По мнению Гороховского, это связано с попыткой т.н. группы Сороса надавить на группу Коломойского внутри партии «Слуга народа», в которой уже очевидно открытое противостояние.
При этом он не исключил, что этот раскол может повлиять на голосование по законопроекту о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
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«Один из депутатов партии "Слуга народа", который в первом чтении поддерживал этот закон, написал у себя в Telegram-канале о том, что сегодня он голосовать не будет. Соответственно, мы уже можем говорить о том, что не все депутаты, которые поддержали в первом чтении, поддержат во втором. И вполне вероятно, что голосование сегодня будет провалено», — отметил эксперт.
В четверг, 6 февраля, парламент должен рассмотреть спорный законопроект об открытии рынка земли.