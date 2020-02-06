При текущих ценах на нефть и экспортных пошлинах Белоруссия при закупке нефти в России в течение года экономит $1,4 млрд, которые мог бы получить российский бюджет в случае продажи энергоресурса в другие страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов

А когда российская компания продает нефть в Белоруссию, то она продает ее дешевле на размер экспортной пошлины и ничего не платит в российский бюджет.

«С первого февраля пошлина составляет $78 за тонну — это фактически размер скидки для Белоруссии. На 18 млн тонн нефти, которые нужны Белоруссии в год, это более $1,4 млрд», — сказал Симонов.

Он также отметил, что это одна из дотаций, которые получает Белоруссия от России.

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