Эксперт отметил, что когда российская компания продает нефть в ту же Германию, то она от мировой цены платит в российский бюджет экспортную пошлину.
А когда российская компания продает нефть в Белоруссию, то она продает ее дешевле на размер экспортной пошлины и ничего не платит в российский бюджет.
«С первого февраля пошлина составляет $78 за тонну — это фактически размер скидки для Белоруссии. На 18 млн тонн нефти, которые нужны Белоруссии в год, это более $1,4 млрд», — сказал Симонов.
Он также отметил, что это одна из дотаций, которые получает Белоруссия от России.
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