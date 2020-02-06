Недавний визит госсекратаря США Майкла Помпео в страны бывшего СССР вызвал много эмоций, но не принес никаких практических результатов. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев 6 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Итоги турне Помпео в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент». Онлайн ©

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По его мнению, этот перенос только подтвердил тот факт, что постсоветское пространство и Средняя Азия для США не является важным регионом.

«Самый простой пример. За 28 лет независимости ни в одну из стран Центральной Азии ни разу не приехал президент Соединенных Штатов. И не факт, что приедет в будущем. Зато, например, Джордж Буш-младший посетил трехмилионную Монголию в свое время», — указал Полетаев.

Центральная Азия — это специфический регион для понимания со стороны Вашингтона в том числе потому, что суммарный товарооборот между США и всеми пятью среднеазиатскими странами составляет всего 2,5 млрд долларов, что очень мало, заключил политолог.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру