«Вы знаете, что красные натуральные сухие вина особо полезны для жизнедеятельности человека в умеренных дозах. Это подтверждено массой научных трудов. Я считаю наши вина, которые мы поставляем в Китай, пусть не лекарством, но отчасти способом предотвращения наступления заболевания, укреплением иммунитета человека. Пусть они им служат. Мы готовы поставлять еще больше нашей продукции на китайский рынок», — сказала Павленко.
Первую партию вин «Массандра» направила в Китай в 2016 году.
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Коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в Китае в декабре 2019 года. В России выявлено два случая — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.
Россия закрыла границу на Дальнем Востоке, приостановила железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем. С 1 февраля российские авиаперевозчики не могут совершать регулярные рейсы, с 4 февраля ограничен въезд иностранцев с территории Китая.