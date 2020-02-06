Крымский завод «Массандра» готов увеличить поставки своего вина в Китай на фоне эпидемии коронавируса, ведь красное сухое вино, по мнению производителя – отличный способ профилактики. Об этом в четверг, 6 февраля, рассказала гендиректор предприятия Янина Павленко, передает «Крыминформ»

«Вы знаете, что красные натуральные сухие вина особо полезны для жизнедеятельности человека в умеренных дозах. Это подтверждено массой научных трудов. Я считаю наши вина, которые мы поставляем в Китай, пусть не лекарством, но отчасти способом предотвращения наступления заболевания, укреплением иммунитета человека. Пусть они им служат. Мы готовы поставлять еще больше нашей продукции на китайский рынок», — сказала Павленко.

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Коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в Китае в декабре 2019 года. В России выявлено два случая — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.

Россия закрыла границу на Дальнем Востоке, приостановила железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем. С 1 февраля российские авиаперевозчики не могут совершать регулярные рейсы, с 4 февраля ограничен въезд иностранцев с территории Китая.