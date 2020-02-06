Россия абсолютно не причастна к возможному назначению премьер-министром Донецкой Народной Республики гражданина РФ Владимира Пашкова. Об этом в четверг, 6 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Что стоит за требованием Украины распустить ДНР и ЛНР © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Александра Ананченко занял бывший вице-губернатор Иркутска Владимир Пашков. На настоящий момент в ДНР эту информацию официально не подтвердили.

«Россия абсолютно не причастна к этому конфликту. Это же не официальное делегирование официального лица… в данном случае может идти речь только о действиях в качестве физического лица, в качестве просто гражданина Российской Федерации, поэтому никаких здесь противоречий нет», — заявил Песков.

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Владимир Пашков в 2012 году занял должность заместителя губернатора Иркутской области. В февраля 2014 года с него досрочно были сняты полномочия. После отставки стал директором ЗАО «Внешторгсервис». В 2019 году стал заместителем председателя правительства ДНР.