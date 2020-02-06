Ранее украинские СМИ сообщили о том, что в ДНР сменился премьер-министр: место Александра Ананченко занял бывший вице-губернатор Иркутска Владимир Пашков. На настоящий момент в ДНР эту информацию официально не подтвердили.
«Россия абсолютно не причастна к этому конфликту. Это же не официальное делегирование официального лица… в данном случае может идти речь только о действиях в качестве физического лица, в качестве просто гражданина Российской Федерации, поэтому никаких здесь противоречий нет», — заявил Песков.
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Владимир Пашков в 2012 году занял должность заместителя губернатора Иркутской области. В февраля 2014 года с него досрочно были сняты полномочия. После отставки стал директором ЗАО «Внешторгсервис». В 2019 году стал заместителем председателя правительства ДНР.