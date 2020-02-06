Верховная Рада Украины на заседании в четверг отказалась отменить закон «О полном общем среднем образовании», согласно которому разрешается существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском. Трансляцию заседания 6 февраля вел телеканал «Рада»

В Киеве стоматолог отказалась лечить русскоязычных пациентов © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

Закон «О полном среднем образовании» предусматривает три модели изучения украинского языка в школах. Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и не имеющих государства.

Вторая модель — для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам Евросоюза.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. В частности, она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинских языковых семей, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык).