Отмену голосования за документ поддержали лишь 58 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Закон «О полном среднем образовании» предусматривает три модели изучения украинского языка в школах. Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и не имеющих государства.
Вторая модель — для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам Евросоюза.
Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. В частности, она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинских языковых семей, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык).