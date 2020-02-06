Фраза госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Вашингтон готов обеспечить 100% потребности Минска в нефти, вызвала большое число споров. Не было понятно, как именно перевести ее на русский язык. Об этом рассказал белорусский журналист Василий Малашенков 6 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Итоги турне Помпео в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент». Онлайн © Telegram-канале Украина.ру

Помпео, по его словам, действительно хотел сказать, что США готова была обеспечить 100% потребностей для Белоруссии по цене, которая может быть либо ниже рыночной, либо рыночной, но с предоставлением неких скидок или бонусов.

«Смущают вот эти 100%. Где США перевалит столько нефти? Балтийские порты не справятся. Одесса-Броды, если задействовать. Я сомневаюсь, что это возможно. Это просто такая дипломатическая фраза для поднятия ажиотажа», — сказал Малашенков.

Эксперт отметил, что в этом смысле ажиотаж вокруг американской нефти поднять действительно удалось, поскольку Москва и Минск по-прежнему не договорились в вопросе энергетики.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.