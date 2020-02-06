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Помпео, по его словам, действительно хотел сказать, что США готова была обеспечить 100% потребностей для Белоруссии по цене, которая может быть либо ниже рыночной, либо рыночной, но с предоставлением неких скидок или бонусов.
«Смущают вот эти 100%. Где США перевалит столько нефти? Балтийские порты не справятся. Одесса-Броды, если задействовать. Я сомневаюсь, что это возможно. Это просто такая дипломатическая фраза для поднятия ажиотажа», — сказал Малашенков.
Эксперт отметил, что в этом смысле ажиотаж вокруг американской нефти поднять действительно удалось, поскольку Москва и Минск по-прежнему не договорились в вопросе энергетики.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.