«5 февраля 2020 правоохранители Львовской области задержали в Одессе гражданина, который, по версии следствия, совершил поджог автомобиля, принадлежащего супругам журналистов. Сейчас ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества совершенное общеопасным способом — поджога)», — говорится в сообщении.
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По результатам следствия, правоохранителям удалось установить траекторию его движения. Вскоре после совершенного он направился в Одессу, где и был задержан.