Правоохранители Одесской области задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки Галины Терещке в Львове. Об этом 6 февраля сообщает Офис генпрокурора Украины

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