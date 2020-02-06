В качестве итога визита в Киев госсекретаря США Майкла Помпео можно назвать тот факт, что в своей недавней речи американский лидер Дональд Трамп почти ни слова не сказал об Украине. Об этом рассказал директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев 6 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Итоги турне Помпео в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент». Онлайн ©

Помпео, по его мнению, никаких революционных изменений в украино-американские отношения не внес, подтвердив лишь сохраняющуюся стратегическую ось США в вопросе войны в Донбассе и поддержке официального Киева.

Больше новостей о Помпео читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Были подтверждены и гарантии, связанные с предоставлением военно-финансовой помощи. Но и несколько снято было напряжение в связи с тем, как на Украине отразится предвыборная ситуация в США», — пояснил Ермолаев.

Политолог добавил, что куда более событийным и интересным оказался визит Помпео в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.