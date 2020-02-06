Это говорит о том, продолжил эксперт, что, несмотря на информационный шум, ожидания и апокалиптические прогнозы, тема Украины во внутренней политике ушла на периферию, хотя и значимую.
Помпео, по его мнению, никаких революционных изменений в украино-американские отношения не внес, подтвердив лишь сохраняющуюся стратегическую ось США в вопросе войны в Донбассе и поддержке официального Киева.
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«Были подтверждены и гарантии, связанные с предоставлением военно-финансовой помощи. Но и несколько снято было напряжение в связи с тем, как на Украине отразится предвыборная ситуация в США», — пояснил Ермолаев.
Политолог добавил, что куда более событийным и интересным оказался визит Помпео в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.