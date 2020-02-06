Совет крымских татар при главе Республики Крым обратился к властям Турции с призывом не совершить серьезную ошибку, поддерживая лживую пропаганду Киева относительно положения представителей народа в Крыму. Об этом пишет РИА Новости 6 февраля

Против России. Бортник рассказал, как тема крымских татар объединяет Анкару и Киев © Полина Орловская Реджеп Тайип Эрдоган ранее сказал, что Анкара не признала воссоединение Крыма с Россией и продолжает следить за положением крымских татар.

А на недавней встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве Эрдоган пообещал помочь Киеву строить жилье для пятисот семей из числа перебравшихся на Украину крымских татар.

«Совет крымских татар при главе Республики Крым призывает Турцию не совершать серьезнейшую ошибку. Не поддерживать пропагандистскую кампанию, в основу которой была положена заведомая дезинформация относительно положения крымских татар в Крыму. Считаем крайне недопустимым использовать наш многострадальный народ в качестве разменной монеты в чужих политических играх», — цитирует РИА Новости обращение.

В документе также отмечается, что лидеры Турции и Украины не уполномочены представлять крымско-татарский народ. Поэтому они не вправе решать его судьбу и определять место проживания.