Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская на днях поделилась неожиданными подробностями личной жизни в программе «Прямой эфир»

«Налог на войну». Успенская и Лоза поспорили о «финансировании» украинской армии российскими артистами © РИА Новости, Антон Белицкий | Перейти в фотобанк Александром Плаксиным. Успенская уточнила, что они уже год не живут вместе.

Отмечается, что певица хотела уйти от мужа ранее, когда их дочери Татьяне было четыре года. Он шантажировал ее, угрожал, что не даст справку на выезд в Россию. На тот момент они все жили в США.

«Я собираюсь подать на развод, у нас не все гладко — я ведь скрывала, что мы уже год не живем вместе. Мы часто ругались, он человек с черной энергетикой… Начиная с четырех лет Тани я хотела с ним развестись, но муж шантажировал меня, угрожал, что не даст справку на выезд в Россию. Я согласилась на все его условия, я всю жизнь живу в шантаже», — поделилась Успенская.

Кроме того, она добавила, что супруг — главный человек, который разрушил жизнь их дочери и ее самой.