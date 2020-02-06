Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания фракции «Слуга народа» в Верховной Раде просил депутатов не волноваться насчет досрочных выборов в парламент. Об этом написала «Украинская правда» 6 февраля со ссылкой на неназванных народных избранников из пропрезидентской партии

Беспокойство нардепов тем, что 4 февраля в первом чтении был принят закон о сокращении с 450 до 300 количества мест в Раде, вполне понятно. Давно и упорно ходят разговоры о досрочных выборах осенью этого года, в результате которых существенная часть депутатов потеряют свои кресла и зарплаты.

«На заседании фракции Зеленский успокаивал "слуг народа" касательно сокращения депутатов с 450 до 300.

Президент уверял фракцию, что сокращение депутатов делается не под досрочные выборы. Зеленский прямым текстом сказал, что не собирается распускать Раду, — мол, в этом нет смысла, так как в следующем парламенте "Слуги народа" уже не смогут самостоятельно сформировать большинство», — говорится в сообщении издания.

Опять договорняки: Рада провалила легализацию казино © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк Дмитрий Разумков подписал распоряжение, которое запрещает доступ в Верховную Раду бывшим парламентариям.

Также был существенно ограничен круг лиц, которые могут заказывать разрешения на вход в Раду, и введен запрет на съемки депутатов с помощью мобильных телефонов. Теперь фотографировать в Раде могут только те, кто получил на это специальное разрешение.