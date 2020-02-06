Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский прокомментировал ряд мифов, связанных с коронавирусом 2019-nCoV. Соответствующее видео он опубликовал 5 февраля на своем YouTube-канале

Калиниченко: Коронавирус показал, как легко подорвать самую мощную экономику в мире © Facebook, Алексей Калиниченко

Комментируя новости о том, что в Китае тела погибших от коронавируса якобы намерены сжигать в крематориях, он отметил, что вирусы не живут в телах мертвых, поэтому необходимости в такой процедуре нет.

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Говоря о том, боится ли коронавирус хлорки и спирта, Комаровский рассказал, что перекись, хлорка и спирт убивают коронавирус, а вот кварцевание является бессмысленным, ведь один человек может заразить все помещение.

Медик также оценил популярное утверждение о том, что «вьетнамская звездочка» якобы помогает от коронавируса. По его словам, мазь не способна защитить от вируса и является бесполезной.

Кроме того, Комаровский прокомментировал миф о том, что человек, зараженный коронавирусом, обязательно умрет. Врач напомнил, что вероятность выздороветь зараженного коронавирусом 2019-nCoV очень высока и превышает 90%.