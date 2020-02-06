Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и замглавы Нацполиции Вадим Троян связаны с криминалитетом Украины и России. Об этом 6 февраля сообщает Telegram-канал «Шаурма Зеленского» со ссылкой на источники в МВД Украины

В Киеве из-под стражи вышел разыскиваемый Интерполом вор в законе © Facebook, Вячеслав Аброськин | Перейти в фотобанк

Также канал сообщает, что министр якобы является выходцем из Харьковского ОПГ, которым в свое время плотно занимался Харьковский УБОП. Кроме того, он якобы был в бегах в России, где и познакомился с действующими российскими ворами.

По данным СМИ, в последнее время Аваков находится на связи с неким Лерой Сумским. При этом отмечается, что заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян «выполняет функцию секретаря между Аваковым и криминалитетом Украины».