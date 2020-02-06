«Есть информация, что Аваков плотно сотрудничает с ворами в законе <…> что вызывает некий вопрос», — утверждает источник.
Также канал сообщает, что министр якобы является выходцем из Харьковского ОПГ, которым в свое время плотно занимался Харьковский УБОП. Кроме того, он якобы был в бегах в России, где и познакомился с действующими российскими ворами.
По данным СМИ, в последнее время Аваков находится на связи с неким Лерой Сумским. При этом отмечается, что заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян «выполняет функцию секретаря между Аваковым и криминалитетом Украины».