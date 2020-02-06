Ранее Трамп выступил с ежегодным посланием к Конгрессу, в котором заявил о намерении прекратить участие страны в военных действиях на Ближнем Востоке и Афганистане.
По словам Вассермана, американский президент уже не впервые делает подобное заявление. Более того, многие его предшественники точно так же утверждали, что не желают воевать. В частности, Барак Обама заявлял, что выведет войска, введенные в Афганистан Джорджем Бушем, но в итоге военный контингент США в стране только увеличился.
Больше новостей о ситуации на Ближнем Востоке читайте в Telegram-канале Украина.ру
«Здесь дело не только в желании президента. В пребывании американских войск в Афганистане заинтересованы те, кто делает бизнес на перевозке афганского героина в Косово, откуда албанцы развозят его по всей Европе. И дело тут не в деньгах, которые кто-то на этом зарабатывает, а в том, что это заметно ослабляет весь Европейский союз — главного конкурента США», — считает эксперт.
Стоит отметить, что в ответ на это заявление Трампа спикер Палаты представителей в Конгрессе США Нэнси Пелоси демонстративно порвала текст обращения президента.