Президент США Дональд Трамп не сможет вывести американские войска с Ближнего Востока и из Афганистана, так как это зависит не только от желания главы государства. Об этом политический консультант Анатолий Вассерман сказал в комментарии Sputnik 5 февраля

Трамп: Войска США выведут с Ближнего Востока, триллионы долларов потрачены впустую © president.gov.ua

По словам Вассермана, американский президент уже не впервые делает подобное заявление. Более того, многие его предшественники точно так же утверждали, что не желают воевать. В частности, Барак Обама заявлял, что выведет войска, введенные в Афганистан Джорджем Бушем, но в итоге военный контингент США в стране только увеличился.

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«Здесь дело не только в желании президента. В пребывании американских войск в Афганистане заинтересованы те, кто делает бизнес на перевозке афганского героина в Косово, откуда албанцы развозят его по всей Европе. И дело тут не в деньгах, которые кто-то на этом зарабатывает, а в том, что это заметно ослабляет весь Европейский союз — главного конкурента США», — считает эксперт.

Стоит отметить, что в ответ на это заявление Трампа спикер Палаты представителей в Конгрессе США Нэнси Пелоси демонстративно порвала текст обращения президента.