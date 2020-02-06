Новая власть продолжает идти путем своих предшественников: доворовывает последнее и распродает все, что осталось на Украине. Об этом заявил сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович. Соответствующее видео опубликовали 5 февраля на YouTube-канале нардепа

Приватизация-2020. Украинский Кабмин намерен частично приватизировать стратегические госпредприятия © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Премьер-министр [Алексей Гончарук] сказал народным депутатам: "Мы будем продавать все, потому что это задание от президента и партии". Эта власть хочет все продать потому, что уже к апрелю им надо сбежать из страны! Люди добрые, что успеем защитить, то и будет нашим, а все остальное продадут!» — возмутился политик.

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Он назвал действия власти наглым обворовыванием страны.

«У страны украдут "Укрзализныцю", "Нафтогаз", трубопровод, магистрали. Изменит ли это страну к лучшему? Нет!» — возмутился Рабинович.

По его словам, правительство премьера Алексея Гончарука должно «рухнуть», президент должен признать, что это была ошибка, и срочно начать создавать правительство Национального спасения.