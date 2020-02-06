Отмечается, что сегодня Рада рассмотрит во втором чтении законопроект об открытии рынка земли. Митингующие требуют от депутатов продлить действующий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
«Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство. На месте работают кинологи, спасатели, взрывотехники и полиция диалога», — говорится в сообщении.
Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой не нарушать общественный порядок.