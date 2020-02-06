Правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева, где протестуют против принятия закона о рынке земли. Об этом 6 февраля сообщает МВД Украины в Facebook

В Офисе президента Украины придумали, как допустить иностранцев на рынок земли — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство. На месте работают кинологи, спасатели, взрывотехники и полиция диалога», — говорится в сообщении.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой не нарушать общественный порядок.