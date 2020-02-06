Две украинских спортсменки Ева Мелещук и Кристина Пограничная примут участие в соревнованиях по художественной гимнастике в Москве. Об этом сообщила пресс-служба сборной Украины в Instagram 5 февраля

Россия, Белоруссия и Украина могут совместно провести ЧЕ-2026 по гандболу © flickr.com, Cristóbal Saavedra

«Тренерским штабом сборной Украины было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-при по художественной гимнастике, Москва», — говорится в сообщении.

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Ранее глава Федерации гандбола РФ Сергей Шишкарев сообщил, что Россия, Украина и Белоруссия могут подать общую заявку на проведение женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года.