Международный турнир по художественной гимнастике «Гран-при Москва-2020» пройдет в России с 7 по 9 февраля.
«Тренерским штабом сборной Украины было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-при по художественной гимнастике, Москва», — говорится в сообщении.
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У нас свежие новости💥! ⠀ Тренерским штабом Сборной Украины🇺🇦 было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-При по художественной гимнастике, Москва, 7-9 февраля 2020 года. ⠀ Пожелаем нашим девочкам удачи! 🍀 ⠀ ⠀ 〰️〰️〰️ #GrandPrixMoscow #ukrainiangymnastics #rhythmic #gymnastics #grandprix #beauty #elegance #rhythmicgymnastics #ukraine #teamukraine #rg #[u #художественнаягимнастика #teamukrainerg #teamukrainergfamily @irina.deriugina @ireesha_b @marinak_20 @_yevameleshchuk_ @khrystya_pohranychna ⠀ Photo credit: @mariyamuz
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