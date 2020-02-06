Офис президента Украины рассматривает вопрос отставки министра иностранных дел Вадима Пристайко. Об этом 5 февраля сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники

СМИ: В офисе Зеленского готовят отставку Пристайко © Facebook, UkraineMFA

«С Пристайко странная ситуация: он хороший дипломат, но как министр себя не проявил. За эти несколько месяцев он испортил отношения почти со всеми в команде. И его надо менять, но в ОП еще не приняли окончательное решение», — рассказал источник.

Кроме того, по его данным, на Банковой рассматривают возможность отставок и других министров. В частности, речь идет о главе Минобороны Украины Юрии Загороднюке, который также «никак не проявил себя на посту».

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Стоит отметить, что слухи о готовящейся отставке Пристайко ходят еще с октября 2019 года. Теперь же речь идет об отставке всего правительства.

Так, ранее глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что результаты работы Кабмина Алексея Гончарука на сегодня являются неудовлетворительными, в связи с чем отставка нынешнего состава правительства возможна раньше, чем через год.