Белорусские военные за два года спрогнозировали вооруженное столкновение на востоке Украины, заявили в Генштабе Вооруженных Сил Белоруссии. Об этом пишет местная служба агентства Sputnik в четверг, 6 февраля

«Хотел печатать деньги». Ищенко напомнил, как Лукашенко устроил первый скандал в отношениях с РФ © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко в конце 2019 года утвердил план обороны Белоруссии и Концепцию строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года, приводит агентство слова заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальника главного оперативного управления Павла Муравейко.

«Те события, которые произошли в соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала. Оценив, откуда может исходить угроза, мы пытаемся минимизировать ее на ранней стадии», — сказал Муравейко.

По его словам, при этом используется разведка, радиоэлектронная борьба, информационное противоборство, маскировка и другие элементы. Замначальника Генштаба отметил, что белорусские военные при подготовке этих основополагающих документов просчитали и смоделировали самые актуальные ситуации, которые могут возникнуть, и определили способы и формы защиты страны.

Говоря об особенностях Плана обороны Белоруссии, который был утвержден в конце прошлого года президентом, Муравейко сказал, то это «очень приземленный, конкретный и четко обоснованный документ».