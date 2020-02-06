Президент Александр Лукашенко в конце 2019 года утвердил план обороны Белоруссии и Концепцию строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года, приводит агентство слова заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальника главного оперативного управления Павла Муравейко.
«Те события, которые произошли в соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала. Оценив, откуда может исходить угроза, мы пытаемся минимизировать ее на ранней стадии», — сказал Муравейко.
По его словам, при этом используется разведка, радиоэлектронная борьба, информационное противоборство, маскировка и другие элементы. Замначальника Генштаба отметил, что белорусские военные при подготовке этих основополагающих документов просчитали и смоделировали самые актуальные ситуации, которые могут возникнуть, и определили способы и формы защиты страны.
Говоря об особенностях Плана обороны Белоруссии, который был утвержден в конце прошлого года президентом, Муравейко сказал, то это «очень приземленный, конкретный и четко обоснованный документ».