Айдару Акаеву было 44 года. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Другие подробности неизвестны.
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Акаев-младший занимал пост советника министра финансов Киргизии, а также был депутатом киргизского парламента. В марте 2005 года после смены власти в Киргизии был лишен всех государственных постов и депутатских полномочий. На него были заведены уголовные дела о причинении ущерба государству и частным лицам.
На днях также стало известно о смерти племянника Аскара Акаева — Кубана. Ему было 59 лет, похороны состоялись 5 февраля в Кемине.