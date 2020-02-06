Сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева - Айдар Акаев умер в Москве. Об этом 6 февраля сообщает 24.kg

Эксперт объяснил, зачем США хотят ограничить въезд в страну киргизам и белорусам © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Айдару Акаеву было 44 года. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Другие подробности неизвестны.

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Акаев-младший занимал пост советника министра финансов Киргизии, а также был депутатом киргизского парламента. В марте 2005 года после смены власти в Киргизии был лишен всех государственных постов и депутатских полномочий. На него были заведены уголовные дела о причинении ущерба государству и частным лицам.

На днях также стало известно о смерти племянника Аскара Акаева — Кубана. Ему было 59 лет, похороны состоялись 5 февраля в Кемине.