Издание Obozrevatel пишет, что Ротару удивила «развитыми плечевыми мышцами».
В комментариях под фото много восторженных отзывов. Значительное количество пользователей обратило внимание на спортивное телосложение Ротару.
«Норм бицуха», — отмечают в сети.
Журналист Дмитрий Гордон 3 февраля опубликовал снимок с Ротару: они танцуют, держась за руки, и смеются. Вероятно, фото архивное, поскольку его сделали в теплое время года. Но дату и обстоятельства снимка Гордон не раскрыл.
«Танец с Софией Ротару», — кратко подписал он фото.