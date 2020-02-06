Издание Obozrevatel пишет, что Ротару удивила «развитыми плечевыми мышцами».

Губа не дура. Наташа Королева шокировала поклонников переменой во внешности
Губа не дура. Наташа Королева шокировала поклонников переменой во внешности
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В комментариях под фото много восторженных отзывов. Значительное количество пользователей обратило внимание на спортивное телосложение Ротару.

«Норм бицуха», — отмечают в сети.

Журналист Дмитрий Гордон 3 февраля опубликовал снимок с Ротару: они танцуют, держась за руки, и смеются. Вероятно, фото архивное, поскольку его сделали в теплое время года. Но дату и обстоятельства снимка Гордон не раскрыл.

«Танец с Софией Ротару», — кратко подписал он фото.

 

 