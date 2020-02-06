Знаменитая украинская певица София Ротару вызвала восхищение поклонников и СМИ после публикации телеведущим Дмитрием Гордоном их совместного фото в Instagram. Комментарии под постом продолжали появляться до вечера 5 февраля

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