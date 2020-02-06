Ситуация вокруг увольнения главы украинского Минразвития общин и территорий вскрыла серьезные проблемы и противоречия в правительстве, сказал экономист и политический эксперт Андрей Вигиринский в ходе пресс-конференции в Киеве 5 февраля

После увольнения Бабак заявила, что к ее увольнению приложила руку некая строительная мафия, однако Вигиринский считает эти слова лукавством.

«Это полная чушь. Если у тебя есть сложности, ты обращаешься к правоохранителям, и они помогают тебе выявлять коррупцию. Ты демонстрируешь нулевую толерантность к коррупции и должен сообщать о ее фактах», — сказал эксперт.

Жадные чиновники-«нищеброды» Украины. Убить коррупцию невозможно © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк Алена Бабак поступила таким образом, то получила бы поддержку президента, премьер-министра и общественности. А так она просто подтвердила — коррупция в правительстве есть, считает Вигиринский.

Он напомнил, что премьер Алексей Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявлял, что на высшем уровне украинской политики коррупции нет. Однако выступление Бабак и то, как она ушла, полностью опровергает заверение главы правительства, отметил Вигиринский.

Также это опровергает тезис президента Владимира Зеленского о том, что правительство — это одна команда, которая борется и пытается искоренить все проявления финансовой мотивированности членов Кабмина и парламента, полагает эксперт.