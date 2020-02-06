Хотя Кабинет министров Украины Алексея Гончарука по закону обладает годичным иммунитетом, так как принята программа действий на пять лет, правительство все равно балансирует на грани отставки, сказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на пресс-конференции в Киеве 5 февраля

Политолог напомнил, что Кабмин Арсения Яценюка, также обладавший иммунитетом, был распущен в 2016 году. Для этого было отменено постановление об утверждении программы деятельности правительства.

«Я знаю, что две оппозиционные фракции готовят такого рода постановление», — сообщил политолог.

Приватизация-2020. Украинский Кабмин намерен частично приватизировать стратегические госпредприятия © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского.

Недавний скандал вокруг высоких заработных плат министров привел к кризису в фракции «Слуги народа». Этот кризис усугубился с появлением «пленок Гончарука», на которых премьер резко критиковал Зеленского. Все это снижает доверие и дискредитирует Кабмин в глазах общества, сказал эксперт.