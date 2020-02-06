Политолог напомнил, что Кабмин Арсения Яценюка, также обладавший иммунитетом, был распущен в 2016 году. Для этого было отменено постановление об утверждении программы деятельности правительства.
«Я знаю, что две оппозиционные фракции готовят такого рода постановление», — сообщил политолог.
По его мнению, в народе накопилось недовольство правительством. И антирейтинги, которые колеблются в различных соцопросах от 40% до 60%, тянут на дно и президентское большинство в парламенте — фракцию «Слуга народа», и самого президента Владимира Зеленского.
Недавний скандал вокруг высоких заработных плат министров привел к кризису в фракции «Слуги народа». Этот кризис усугубился с появлением «пленок Гончарука», на которых премьер резко критиковал Зеленского. Все это снижает доверие и дискредитирует Кабмин в глазах общества, сказал эксперт.