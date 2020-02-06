В число «менеджеров импичмента» входят демократы — председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф, председатель юридического комитета Джерри Надлер, а также члены палаты представителей, демократы Хаким Джефрис, Джейсон Кроу, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Сильвия Гарсия.
По их мнению, нельзя утверждать, что Трамп «извлек уроки из этого опыта».
«Как мы уже говорили во время судебного процесса, если президент останется на своем посту, он не прекратит попытки обмануть на следующих выборах, пока не добьется успеха», — сообщается в материалах газеты.
Авторы добавили, что отказывая американскому народу в справедливом суде, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл лишил президента возможности быть оправданным.
«Президент не будет оправдан, и Сенат тоже, конечно, не будет оправдан историей», — подчеркнули «менеджеры ипмпичмента».
Американские сенаторы в среду признали президента США невиновным по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.
Сенаторы большинством голосов отвергли оба пункта обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс. В первом случае за оправдание Трампа выступили 52 сенатора, а 48 сочли его виновным. В втором случае оправдать президента решили 52 члена Сената, а 47 признали его виновным. Против Трампа проголосовал только один республиканец — Митт Ромни.
В отношении Трампа демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором президента США с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, подозреваемых в коррупционных связях на территории Украины, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года из Киева.