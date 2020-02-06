Процедура импичмента президента США Дональда Трампа показала избирателям, насколько далеко он может зайти в попытке выиграть выборы 2020 года, заявили «менеджеры импичмента» в статье, опубликованной Washington Post после провала процедуры ночью с 5 на 6 февраля

В число «менеджеров импичмента» входят демократы — председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф, председатель юридического комитета Джерри Надлер, а также члены палаты представителей, демократы Хаким Джефрис, Джейсон Кроу, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Сильвия Гарсия.

Сенат США проголосовал против импичмента Трампа © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Как мы уже говорили во время судебного процесса, если президент останется на своем посту, он не прекратит попытки обмануть на следующих выборах, пока не добьется успеха», — сообщается в материалах газеты.

Авторы добавили, что отказывая американскому народу в справедливом суде, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл лишил президента возможности быть оправданным.

«Президент не будет оправдан, и Сенат тоже, конечно, не будет оправдан историей», — подчеркнули «менеджеры ипмпичмента».

Американские сенаторы в среду признали президента США невиновным по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

Сенаторы большинством голосов отвергли оба пункта обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс. В первом случае за оправдание Трампа выступили 52 сенатора, а 48 сочли его виновным. В втором случае оправдать президента решили 52 члена Сената, а 47 признали его виновным. Против Трампа проголосовал только один республиканец — Митт Ромни.

В отношении Трампа демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором президента США с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, подозреваемых в коррупционных связях на территории Украины, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года из Киева.