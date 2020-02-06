На конец января и первую половину февраля у Бутмана были запланированы концерты в клубах нескольких американских городов, в частности, в Нью-Йорке, Балтиморе, Майями, Бостоне и др. При этом активисты движения Arts Against Aggression («Искусство против агрессии») устраивали в городах акции протеста против его выступлений, вели переговоры с организаторами мероприятий и местными СМИ.
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В результате им удалось добиться отмены концерта Бутмана в Энн-Арборе (штат Мичиган) и в бостонском джаз-клубе RegattaBar. По словам джазмена, клуб в Бостоне отменил выступление из-за «корпоративного мероприятия», при этом полностью заплатив артистам, а концерт в Мичигане пришлось отменить из-за «срочных дел».
Также появилась информация об отмене выступления джазмена в Чикаго якобы из-за «несостыковок в графике» музыканта. Так, с сайта клуба The Promontory исчез анонс концерта, в то же время он остался на веб-странице Бутмана.
Сам Бутман ранее рассказал, что в рамках своего турне по США намерен не только выступать, но и рассказывать слушателям о российском джазе, чтобы «общие интересы, общая любовь» разрушали негативные стереотипы в отношении других народов, существующие в обществе.