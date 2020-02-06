В нескольких городах США отменили концерт российского джазмена Игоря Бутмана, который в 2014 году поддержал воссоединение Крыма с Россией. Об этом на днях сам музыкант сообщил на своей странице в Facebook

Танцуют все! «Миротворец» записал себе самого знаменитого джазмена России © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

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В результате им удалось добиться отмены концерта Бутмана в Энн-Арборе (штат Мичиган) и в бостонском джаз-клубе RegattaBar. По словам джазмена, клуб в Бостоне отменил выступление из-за «корпоративного мероприятия», при этом полностью заплатив артистам, а концерт в Мичигане пришлось отменить из-за «срочных дел».

Также появилась информация об отмене выступления джазмена в Чикаго якобы из-за «несостыковок в графике» музыканта. Так, с сайта клуба The Promontory исчез анонс концерта, в то же время он остался на веб-странице Бутмана.

Сам Бутман ранее рассказал, что в рамках своего турне по США намерен не только выступать, но и рассказывать слушателям о российском джазе, чтобы «общие интересы, общая любовь» разрушали негативные стереотипы в отношении других народов, существующие в обществе.