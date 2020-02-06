Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение «Об обеспечении правового режима государственной охраны административных зданий, сооружений и служебных помещений Верховной Рады Украины». Об этом нардеп 8-го созыва Виктория Пташник сообщила на своей странице в Facebook 5 февраля

Хождение по граблям. О чем свидетельствует прослушка Гончарука © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Алексея Гончарука были усилены меры безопасности в правительстве и парламенте.

«Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Власть боится публичности, боится будущих голосований, боится справедливых протестов и экспертных мнений. Именно поэтому из Верховной Рады Украины делают настоящий режимный объект. Недавно спикер ВРУ Дмитрий Разумков своим распоряжением, то есть единоличным решением, установил очень специфический порядок допуска различных лиц в ВРУ», — написала она.

Среди достойных внимания положений экс-нардеп перечислила следующие:

— депутаты предыдущих созывов больше не допускаются в кулуары Рады и на заседание комитетов без специального разрешения;

— существенно ограничен круг лиц, которые могут заказывать разрешения на вход в Раду;

— рядовые депутаты не могут самостоятельно пригласить экспертов для отстаивания своей позиции на комитетах по законопроектам. За разрешением они должны обращаться к руководству ВРУ, фракций или комитетов;

— видео- и фотосъемка в кулуарах парламента может проводиться только аккредитованными лицами или теми, кому аппарат Рады дал на это разрешение. То есть отныне фотографировать или снимать на телефон депутатов нельзя;

— запрещается проносить плакаты, так как мотивация «не способствуют законодательному процессу».

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Кроме того, по словам Пташник, вводится термин «режимная территория» — это место постоянного или временного пребывания должностных лиц. Верховная Рада становится как никогда закрытой, отметила бывший парламентарий.

Документ, который устанавливает новый порядок допуска в Раду для экс-нардепов, вступил в силу 1 февраля. Согласно нему, они не могут находиться в кулуарах, но имеют доступ в гостевое ложе балкона сессионного зала.

Для журналистов правила допуска в Раду не изменились.

Также этим распоряжением в парламенте вводятся электронные пропуска, которые будут использовать наравне с удостоверениями.