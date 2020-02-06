После обнародования прослушки премьер-министра Украины Алексея Гончарука были усилены меры безопасности в правительстве и парламенте.
«Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Власть боится публичности, боится будущих голосований, боится справедливых протестов и экспертных мнений. Именно поэтому из Верховной Рады Украины делают настоящий режимный объект. Недавно спикер ВРУ Дмитрий Разумков своим распоряжением, то есть единоличным решением, установил очень специфический порядок допуска различных лиц в ВРУ», — написала она.
Среди достойных внимания положений экс-нардеп перечислила следующие:
— депутаты предыдущих созывов больше не допускаются в кулуары Рады и на заседание комитетов без специального разрешения;
— существенно ограничен круг лиц, которые могут заказывать разрешения на вход в Раду;
— рядовые депутаты не могут самостоятельно пригласить экспертов для отстаивания своей позиции на комитетах по законопроектам. За разрешением они должны обращаться к руководству ВРУ, фракций или комитетов;
— видео- и фотосъемка в кулуарах парламента может проводиться только аккредитованными лицами или теми, кому аппарат Рады дал на это разрешение. То есть отныне фотографировать или снимать на телефон депутатов нельзя;
— запрещается проносить плакаты, так как мотивация «не способствуют законодательному процессу».
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Кроме того, по словам Пташник, вводится термин «режимная территория» — это место постоянного или временного пребывания должностных лиц. Верховная Рада становится как никогда закрытой, отметила бывший парламентарий.
Документ, который устанавливает новый порядок допуска в Раду для экс-нардепов, вступил в силу 1 февраля. Согласно нему, они не могут находиться в кулуарах, но имеют доступ в гостевое ложе балкона сессионного зала.
Для журналистов правила допуска в Раду не изменились.
Также этим распоряжением в парламенте вводятся электронные пропуска, которые будут использовать наравне с удостоверениями.