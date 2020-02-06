Ранее глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська заявил о пяти исках, которые Киев подаст на действия Москвы в международные судебные инстанции. Он не стал уточнять, каких именно вопросов эти иски коснутся, намекнув лишь, что «это будет сюрпризом».
По его мнению, в таком случае вполне вероятно, что Россия не сможет выиграть эти тяжбы, однако если Москва не признает решения судов в пользу украинской стороны, то это запустит новый виток конфликта с европейцами.
«И дальше что — последуют рестрикции в отношении российских активов в Европе? Москве надо готовиться к таким вариантам. Это не пустой звук. Серьезнее, чем то, что напридумывают здесь наши дебилы», — категоричен Погребинский.
Эксперт в связи с этим напомнил, что во время голосования в Европарламенте по вопросам отношения к истории Второй мировой войны против РФ выступили даже те силы, которые позиционировали себя в качестве «друзей России».
Политолог добавил, что в этом вопросе единственная надежда остается на президента Франции Эммануэля Макрона, который единственный из европейских лидеров открыто говорит о том, что отношение к России надо менять.