Если Европа примет сторону Украины по новым искам, которые Киев собирается предъявить России, у Москвы будут серьезные проблемы. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем интервью «Комсомольской правде»

Погребинский рассказал, что Россия должна сделать в отношении Украины, но так и не сделала © РИА Новости, Владимир Трефилов Денис Малюська заявил о пяти исках, которые Киев подаст на действия Москвы в международные судебные инстанции. Он не стал уточнять, каких именно вопросов эти иски коснутся, намекнув лишь, что «это будет сюрпризом».

По его мнению, в таком случае вполне вероятно, что Россия не сможет выиграть эти тяжбы, однако если Москва не признает решения судов в пользу украинской стороны, то это запустит новый виток конфликта с европейцами.

«И дальше что — последуют рестрикции в отношении российских активов в Европе? Москве надо готовиться к таким вариантам. Это не пустой звук. Серьезнее, чем то, что напридумывают здесь наши дебилы», — категоричен Погребинский.

Эксперт в связи с этим напомнил, что во время голосования в Европарламенте по вопросам отношения к истории Второй мировой войны против РФ выступили даже те силы, которые позиционировали себя в качестве «друзей России».

Политолог добавил, что в этом вопросе единственная надежда остается на президента Франции Эммануэля Макрона, который единственный из европейских лидеров открыто говорит о том, что отношение к России надо менять.