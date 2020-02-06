Президент США Дональд Трамп 6 февраля, после победы в процессе по импичменту, опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором остается главой государства до скончания времен

В шуточном ролике сменяются предвыборные плакаты Трампа, на которых под музыку из сюиты Эдварда Грига «Пер Гюнт» мелькают годы: 2036, 2040 и так далее — вплоть до 90 000-го. Заканчивается видео надписью «Трамп навсегда».

Больше новостей об американском президенте читайте в Telegram-канале Украина.ру. Трамп отказался от помощи России и Украины в переизбрании на второй срок © REUTERS, Joshua Roberts | REUTERS, Joshua Roberts | Перейти в фотобанк

Вслед за видео президент опубликовал пост с анонсом публичного заявления из Белого дома по поводу победы «нашей страны в вопросе об импичменте».

В финальном голосовании по делу об импичменте президента США оправдали по всем пунктам обвинения.