В шуточном ролике сменяются предвыборные плакаты Трампа, на которых под музыку из сюиты Эдварда Грига «Пер Гюнт» мелькают годы: 2036, 2040 и так далее — вплоть до 90 000-го. Заканчивается видео надписью «Трамп навсегда».
Больше новостей об американском президенте читайте в Telegram-канале Украина.ру.
Вслед за видео президент опубликовал пост с анонсом публичного заявления из Белого дома по поводу победы «нашей страны в вопросе об импичменте».
В финальном голосовании по делу об импичменте президента США оправдали по всем пунктам обвинения.