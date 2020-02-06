Авторами учебника указаны В. Пеструшко и Г. Уварова. Иллюстрация находится рядом с заголовком раздела учебника «Земля на плане и карте».
«Так и хочется закричать "Фус Ро Да" и отправиться искать драконов», — написал Примаченко.
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Ранее в украинском учебнике по всемирной истории обнаружили изображение с голливудским актером Киану Ривзом. Автор пояснил, что предложил оставить этот снимок в учебнике, назвав его своеобразным тестом на внимательность.
The Elder Scrolls V: Skyrim — компьютерная ролевая игра, действие которой происходит в вымышленной провинции Скайрим на материке Тамриэль. Фраза «Фус Ро Да», используется главным героем как разрушающее заклинание, стала одной из визитных карточек игры.