Карту из компьютерной игры Skyrim обнаружили в украинском учебнике по географии за 6-й класс. Об этом на днях сообщил основатель онлайн-курсов Иван Примаченко на своей странице в Facebook

Авторами учебника указаны В. Пеструшко и Г. Уварова. Иллюстрация находится рядом с заголовком раздела учебника «Земля на плане и карте».

«Так и хочется закричать "Фус Ро Да" и отправиться искать драконов», — написал Примаченко.

Больше новостей об образовании на Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру. «Рекомендовано Минобразования Украины»: Новосад открестилась от учебника с «путешественником во времени» Киану Ривзом © Facebook, Anna Novosad | Перейти в фотобанк

Ранее в украинском учебнике по всемирной истории обнаружили изображение с голливудским актером Киану Ривзом. Автор пояснил, что предложил оставить этот снимок в учебнике, назвав его своеобразным тестом на внимательность.

The Elder Scrolls V: Skyrim — компьютерная ролевая игра, действие которой происходит в вымышленной провинции Скайрим на материке Тамриэль. Фраза «Фус Ро Да», используется главным героем как разрушающее заклинание, стала одной из визитных карточек игры.