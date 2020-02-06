Американские сенаторы признали президента США Дональда Трампа невиновным по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту. Об этом 6 февраля сообщает «Интерфакс»

Импичмент Трампа оставляет в США жирный украинский судебный след © AFP, Zach Gibson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA | AFP, Zach Gibson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA | Перейти в фотобанк отвергли оба пункта обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс.

В первом случае за оправдание Трампа выступили 52 сенатора, а 48 сочли его виновным. Во втором случае оправдать президента решили 52 члена сената, а 47 признали его виновным.

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Против Трампа проголосовал только один республиканец — Митт Ромни, на первом голосовании признавший его виновным в злоупотреблении полномочиями.

Для того чтобы президента отстранили от должности, требовалось, чтобы две трети сенаторов выступили в поддержку хотя бы одного пункта обвинения. Таким образом процесс импичмента в конгрессе завершился. Трамп остаётся на посту президента.